تحالف «1892 هولدينجز» يقترب من شراء ليفربول

بات تحالف «1892 هولدينجز» يمتلك 38 في المئة من أسهم نادي ليفربول الإنجليزي، مع خيار شراء حصة مسيطرة خلال الأشهر الـ 12 المقبلة، من دون التزام رسمي.

وكان أُفيد في البداية بأن التحالف اشترى ثلث الأسهم من مجموعة «فينواي سبورتس جروب»، المالكة للنادي المتوج بـ 20 لقبًا في الدوري الإنجليزي.

وكانت مجموعة «فينواي سبورتس جروب» الأمريكية كشفت الجمعة عن أنها أبرمت الاتفاق مع «1892 هولدينجز»، وهو تحالف يقوده المليونير البريطاني الهندي أميت بهاتيا، ويضم أيضًا بيزوس مؤسس أمازون، وإدواردو سافيرين، الشريك المؤسس لفيسبوك.

ويُعد رجل الأعمال الأمريكي بيزوس رابع أغنى شخص في العالم، بثروة تُقدّر بنحو 256 مليار دولار، ويُعتبر هذا أول استثمار له في فريق رياضي، بعدما ارتبط اسمه بمحاولات سابقة لشراء فريقي سياتل سيهوكس وواشنطن كوماندرز في دوري كرة القدم الأمريكية.

أما بهاتيا، فقد كان شريكًا في ملكية نادي كوينز بارك رينجرز لمدة 18 عامًا قبل أن يبتعد عنه بعد الإعلان عن ارتباطه بليفربول.

وكانت «فينواي سبورتس جروب» اشترت ليفربول في 2010 مقابل 300 مليون جنيه إسترليني «406 ملايين دولار» ثم باعت حصة أقلية تبلغ نحو 3 بالمئة لشركة الاستثمار الرياضي العالمية «داينستي إيكويتي» قبل ثلاثة أعوام.

ويستهل ليفربول مشواره في الدوري الممتاز بمواجهة نيوكاسل الأحد. ويتطلع الفريق إلى التعافي من خيبة احتلال المركز الخامس الموسم الماضي.

وقد أدى ذلك الإخفاق إلى إقالة المدرب الهولندي أرنه سلوت بعد 12 شهرًا فقط من قيادته الفريق إلى لقب الدوري في موسمه الأول عقب خلافته الألماني يورجن كلوب.

ومع بقاء عدة أسابيع على إغلاق سوق الانتقالات الصيفية، قد يشكل الاستثمار الجديد دفعة للمدرب الإسباني أندوني إيراولا في سعيه لتعزيز تشكيلته.

وأنفق ليفربول حتى الآن نحو 94 مليونًا للتعاقد مع الفرنسي جيريمي جاكيه والإسباني فيكتور مونيوس منذ نهاية الموسم الماضي.