الدرعية يواجه النصر بـ6 أجانب

اعتمد البرتغالي برونو لاج، مدرب فريق الدرعية الأول لكرة القدم، على ستة لاعبين أجانب في التشكيلة التي ستبدأ مواجهة النصر، الثلاثاء، على ملعب الأول بارك ضمن دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

وتألف السداسي الأجنبي من البوسني نيكولا فاسيلج حارس المرمى، الجامبي عمر كولي، الألباني بيرات جمسيتي، الإسباني أوسكار رودريجيز، الكاميروني جورج نكودو، الفرنسي جايتين لابورد، إضافة إلى الخماسي المحلي المكون من عبد العزيز الفرج، قاسم لاجامي، حسين القحطاني، عبد الإله العمري وهتان باهبري.

وبالنظر إلى التشكيلة الأساسية، فقد طالتها ثلاثة تغييرات مقارنة بالتي خسرت أمام الأهلي 0-1 في الجولة الافتتاحية للدوري، إذ شهدت دخول الألباني بيرات والمالكي وباهبري في القائمة عوضًا عن الكونغولي شانسيل مبيمبا، والسنغالي إدريسا جانا جي، ومواطنه كلايتين دياندي.

في المقابل، ضمت دكة بدلاء الدرعية تسعة لاعبين منهم وليد عبد الله وأمين بخاري ومشاري النمر.