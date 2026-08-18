رودري في برشلونة حتى 2030

أعلن نادي برشلونة الإسباني، الثلاثاء، تعاقده رسميًا مع رودريجو هيرنانديز كاسكانتي «رودري»، لاعب الوسط، قادمًا من مانشستر سيتي الإنجليزي بعقد حتى 30 يونيو 2030.

ولم يكشف برشلونة عن قيمة الصفقة لكن موقع «ذا أثليتيك» ذكر أن النادي الكاتالوني دفع 76.5 مليون يورو لسيتي، منها 60 مليونًا مقدمًا، إضافة إلى 11.5 مليون متغيرات، وخمسة ملايين يورو أخرى مكافآت.

وكان قائد المنتخب الإسباني «30 عامًا» المتوج بالكرة الذهبية في 2024 وكأس العالم 2026، محور اهتمام برشلونة، بعد أن كان قريبًا من ريال مدريد، وقاد مفاوضات طويلة مع سيتي، حتى تمت الموافقة على عرضه الأخير.

ويعد رودري، المولود في مدريد، من أفضل لاعبي الوسط الدفاعي على مستوى العالم، ويتميز بذكائه التكتيكي، وهدوئه في التعامل مع الكرة، وقدرته على استعادة الاستحواذ، ودقة تمريراته.

تدرّج رودري في صفوف الناشئين بأتلتيكو مدريد، لكنه أكمل مسيرته الكروية في فياريال، الذي شهد ظهوره الأول بالدوري الإسباني، قبل أن يعود إلى ناديه الأم 2018. وبعد موسم ممتاز تحت قيادة الأرجنتيني دييجو سيميوني، انضم إلى مانشستر سيتي 2019.

وكتب النادي في موقعه الرسمي: «رودري كان شخصية محورية في مانشستر سيتي بقيادة بيب جوارديولا، أسهم ثباته وقدرته على التحكم في إيقاع المباريات وقيادته في فوز الفريق بالعديد من الألقاب، بما في ذلك الدوري الممتاز وكأس الاتحاد ودوري أبطال أوروبا في 2023، عندما سجل الهدف الحاسم الذي ضمن للنادي أول لقب أوروبي له».

وأضاف: «لعب رودري دورًا بالغ الأهمية مع المنتخب الإسباني، وفاز معه ببطولة أوروبا 2024، وهو إنجاز رسخ مكانته واحدًا من أبرز لاعبي العالم، وتوّج بفوزه بالكرة الذهبية في العام نفسه. كما كان له دور محوري في الحصول على كأس العالم إلى جانب ثمانية لاعبين من برشلونة، ونال على إثره جائزة أفضل لاعب بالبطولة».

وأشار الموقع إلى أن من أبرز نقاط لاعبه الجديد «قدرته الفائقة على قراءة مجريات المباراة، وإجادة توقع تحركات منافسيه، واستعادة الكرة باستمرار، وتوزيعها بدقة متناهية. ورغم مركزه الدفاعي، إلا أنه قادر على المشاركة في الهجوم وتسجيل أهداف حاسمة. كما يتميز باحترافيته وتواضعه والتزامه بالعمل».