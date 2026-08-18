عروس البحر الأحمر تجمع كايروكي وGhostly Kisses

تقدم فرقة كايروكي والنجمة الكندية Ghostly Kisses حفلاً موسيقيًا على مسرح عبادي الجوهر أرينا بجدة، 3 سبتمبر المقبل، في ليلة تجمع بين الروك البديل والأجواء الموسيقية، وذلك برعاية الهيئة العامة للترفيه، ضمن فعاليات موسم جدة .

وتحتفل Ghostly Kisses خلال الحفل بألبومها «Across The Pond»، فيما تقدم كايروكي ألبومها «سوبرنوفا»، إلى جانب مجموعة من أبرز الأعمال التي صنعت حضور كل منهما، في لقاء موسيقي مختلف ينتظره عشاق التجربتين.

وتواصل بنش مارك صناعة تجارب فنية متنوعة على مسرح عبادي الجوهر أرينا، تجمع خلالها أسماء عربية وعالمية في تجارب موسيقية تلبي اختلاف أذواق جمهور جدة، وتمنحه مساحة لاكتشاف ألوان جديدة إلى جانب الأسماء التي ارتبط بها.