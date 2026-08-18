تأجيل بطولة المنتخبات الإلكترونية إلى نوفمبر 2027

أعلنت مؤسسة الرياضات الإلكترونية، الثلاثاء، تأجيل النسخة الأولى من بطولة كأس المنتخبات للرياضات الإلكترونية، والتي كان من المقرّر تنظيمها في الرياض نوفمبر المقبل، إلى نوفمبر 2027م، وذلك في ضوء التقييم المستمر للأوضاع العامة في المنطقة، وبعد التشاور مع الشركاء الرئيسيين.

ونظرًا للحجم العالمي لبطولة كأس المنتخبات للرياضات الإلكترونية، والأوضاع العامة في المنطقة، تثق مؤسسة الرياضات الإلكترونية بأن قرار تأجيل النسخة الأولى من البطولة إلى نوفمبر 2027، هو الإجراء الأنسب لضمان وضوح واستقرار البطولة اللذين يتطلع إليهما اللاعبون والمنتخبات الوطنية والناشرون والشركاء والجماهير، خصوصًا وأن بطولة كأس المنتخبات للرياضات الإلكترونية تجمع منتخبات وطنية وجهات ذات صلة من أكثر من 100 دولة وإقليم حول العالم.

وتبقى السعودية وجهة آمنة ومستقرة ومرحّبة باستضافة الفعاليات الرياضية والترفيهية الدولية كما هو مخطّط له.

وطبقًا لبيان مؤسسة الرياضات الإلكترونية يعكس هذا القرار حرص المؤسسة على تقديم منافسة دولية عالمية المستوى ترقى إلى المعايير والطموحات طويلة الأمد التي تأسست عليها البطولة، ولن يغيّر تأجيل البطولة من التزام المؤسسة تجاهها أو تجاه منظومات الرياضات الإلكترونية الوطنية التي يجري بناؤها حول البطولة.

كما أكّدت المؤسسة أن جميع الالتزامات القائمة تجاه شركاء المنتخبات الوطنية من خلال صندوق تنمية المنتخبات ستبقى سارية دون تغيير، كما سيستمر عمل الصندوق وبرامج تطوير المنظومة المرتبطة به بشكل طبيعي، إلى جانب العمل المستمر مع الناشرين وشركاء المنتخبات الوطنية وسائر أصحاب المصلحة.

وستعمل المؤسسة بشكل مباشر مع شركائها لمعالجة ما يترتب على الجدول الزمني المعدل، والانتقال إلى تنظيم النسخة الأولى من البطولة في عام 2027م.

وفي هذا السياق، قال رالف رايشرت، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الرياضات الإلكترونية: «لم يكن قرار تأجيل بطولة كأس المنتخبات للرياضات الإلكترونية قرارًا سهلًا. التجاوب والتفاعل الإيجابي من شركاء المنتخبات الوطنية، وناشري الألعاب، واللاعبين، والمجتمعات حول العالم، أكّدا حجم الإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها هذه البطولة، ومن هذا المنطلق، فإن مسؤوليتنا تجاههم هي أن نقدّم النسخة الافتتاحية من البطولة في الظروف المناسبة، بالمستوى الذي تستحقه هذه الفكرة والطموح الذي تمثّله».

وأضاف: «استضافة البطولة في الرياض العام المقبل لا تغيّر من التزام المؤسسة، حيث ستواصل الاستثمار في شركاء المنتخبات الوطنية، والعمل مع ناشري الألعاب، ودعم بناء منظومات المنتخبات الوطنية التي بدأت بالفعل بالتشكّل حول البطولة»، كما أكّد أن «العمل مستمر، والطموح المرصود تجاه بطولة كأس المنتخبات للرياضات الإلكترونية لم يتغيّر».

وخلال الأسابيع القادمة، ستعمل مؤسسة الرياضات الإلكترونية مع شركاء المنتخبات الوطنية، والناشرين، والجهات الرئيسة ذات الصلة بالبطولة لتقديم الإيضاحات اللازمة بشأن الجدول الزمني الجديد للبطولة، والتصفيات التأهيلية، والتفاصيل الأخرى.