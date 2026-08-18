الأربعاء.. انطلاقة اللومي الحساوي 2026

ينطلق معرض اللومي الحساوي 2026، الأربعاء، ‏برعاية الأمير سعود بن طلال بن بدر، محافظ الأحساء، وبالتعاون مع هيئة تطوير الأحساء في مركز الأحساء للمعارض، حيث يأتي هذا المهرجان السنوي احتفاءً بأحد أبرز منتجات الأحساء الزراعية، وتعزيزًا لقيمته الاقتصادية والتراثية.

وأكد معاذ الجعفري، وكيل المحافظة، خلال لقائه مع الشركاء الاستراتيجيين للمعرض في مقر غرفة الأحساء، أن المهرجان يحظى باهتمام ودعم ورعاية محافظ ⁧‫الأحساء‬⁩، بما يعكس الحرص على دعم المبادرات الزراعية والتنموية وتعزيز القيمة الاقتصادية للمنتجات المحلية.

وثمن الجعفري جهود غرفة الأحساء وكافة الشركاء والداعمين، مؤكدًا أهمية تكامل الجهود في إبراز «اللومي الحساوي» وتعزيز حضوره بوصفه منتجًا محليًا يحمل قيمة اقتصادية وتراثية، ويفتح آفاقًا واعدة للمزارعين والمنتجين ورواد الأعمال.

ومن المقرَّر أن يتم إطلاق مسابقة فيديو لومي بالذكاء الاصطناعي Lomi Al تزامنًا مع تسمية عام 2026 بعام الذكاء الاصطناعي، تشجيعًا للمبدعين والمهتمين بالصناعة. وتهدف المسابقة إلى دعم صنَّاع المحتوى التسويقي للومي الحساوي، وإثراء المحتوى الإبداعي للمحافظة.

وقد حُدِّدت جوائز مالية للمسابقة، إذ سيحصل صاحب المركز الأول على 4000 ريال، والثاني على 2500، والثالث على 1500.

كما يقدم المعرض تجربة للأطفال يعيشون فيها مغامرات حسّية وتفاعلية تجمع بين الإبداع والمرح في أجواء ممتعة وآمنة مستوحاة من اللومي الحساوي.