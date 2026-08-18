سلسلة الاتحاد مستمرة بثلاثية في النجمة

مدَّد فريق الاتحاد الأول لكرة القدم سلسلة اللاهزيمة في كأس الملك وتغلب على منافسه النجمة بثلاثة أهداف نظيفة، الثلاثاء، لحساب دور الـ 32 من البطولة، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في بريدة.

وسجّل النيجيري جورج إلينيخينا، مهاجم الاتحاد، الهدفين الأول والثاني في الدقيقتين 16 و38، وأضاف زميله البرتغالي دانيلو بيريرا، قلب الدفاع، الهدف الثالث «51».

وتفادى الفريق الجدّاوي الخسارة في كأس الملك للمباراة العاشرة على التوالي دون احتساب ركلات الترجيح، كونها وسيلة لفض الاشتباك لا تلغي نتيجة التعادل.

وتعود آخر خسارة للاتحاد في بطولة الكأس إلى نصف نهائي نسخة 2023ـ2024 حين سقط أمام الهلال بنتيجة 1ـ2.

وبعد ذلك السقوط، عَبَرَ الاتحاد كلًا من العين والجندل والهلال «بركلات الترجيح» والشباب والقادسية في نسخة 2024ـ2025 وتوج بلقبها، وفي تاليتها تغلب على الوحدة والنصر والشباب قبل المغادرة على يدي الخلود بركلات الترجيح ضمن دور الـ 4، فيما استهل البطولة الجارية بثلاثية أمام النجمة.

ومنذ بداية الموسم الجاري، خاض فريق «النمور» ثلاث مباريات في بطولات مختلفة، وحقق انتصارين، توسطهما تعادل أمام الخلود 1ـ1 ضمن مسابقة دوري روشن السعودي.