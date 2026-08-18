المرة الثانية.. الأخدود يعبر إلى دور الـ16

تأهل فريق الأخدود الأول لكرة القدم إلى دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين للمرة الثانية في تاريخه، بعد تغلبه على الخليج 2ـ0، الثلاثاء، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية في أبها، ضمن منافسات دور الـ32.

وافتتح البرتغالي روي بيدرو التسجيل للأخدود عند الدقيقة 37 من ركلة جزاء، لينهي فريقه الشوط الأول متقدمًا بهدف دون مقابل.

وفي الشوط الثاني، عاد بيدرو مجددًا وأضاف الهدف الثاني عند الدقيقة 79، مؤكدًا عبور فريقه إلى الدور التالي.

ويبلغ الأخدود دور الـ16 للمرة الثانية، بعدما نجح في الوصول إليه الموسم الماضي على حساب البكيرية.