أمريكا المفتوحة.. فينوس تحصل على بطاقة دعوة

أعلن منظمو بطولة أمريكا المفتوحة للتنس، الثلاثاء، أن المخضرمة فينوس وليامز، الفائزة بلقبين للفردي، حصلت على بطاقة دعوة للمشاركة في نسخة العام الجاري من البطولة.

وخرجت فينوس صاحبة الـ46 عامًا، المتوجة بسبعة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى، من الدور الأول في فلاشينج ميدوز ‌العام الماضي ‌عقب خسارتها أمام ​التشيكية ‌كارولينا ⁠موخوفا.

وعادت فينوس ​برفقة ⁠شقيقتها سيرينا إلى منافسات الزوجي للمرة الأولى منذ عام 2022، حيث تعرضتا للخسارة في الدور الأول لبطولة سينسناتي المفتوحة.

وكانت سلون ستيفنز، الفائزة بلقب أمريكا ⁠المفتوحة عام 2017، من بين ‌الحاصلات على ‌بطاقة دعوة. ​وتحاول اللاعبة، ‌البالغة 33 عامًا، العودة لمستواها ‌بعدما تسببت إصابة في القدم في عرقلة موسمها عام 2025.

وقال المنظمون إن هناك بطاقة دعوة واحدة في ‌منافسات فردي السيدات لم تُعلن بعد.

وفي منافسات الرجال، كان الفرنسي ⁠جايل ⁠مونفيس من بين الحاصلين على بطاقة دعوة للمشاركة في القرعة الرئيسية في وقت سابق أغسطس الجاري. وكان المصنف السادس عالميًا في السابق قد أعلن أنه سيعتزل بنهاية الموسم الجاري.

كما حصل مونفيس وزوجته إيلينا سفيتولينا على بطاقة دعوة للمشاركة في ​منافسات الزوجي ​المختلط ببطولة أمريكا المفتوحة.