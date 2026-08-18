فيسينج: استبعاد ديابي قراري.. وسيميتش اشتكى

برَّر الألماني ينز فيسينج، مدرب فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، استبعاد الجناح الفرنسي موسى ديابي من القائمة التي واجهت النجمة، الثلاثاء، لحساب دور الـ 32 من كأس الملك، برغبته في إراحته، مبديًا رضاه عن الأداء ونتيجة الفوز 3ـ0.

وفي مؤتمر صحافي تلا اللقاء قال: «قدّمنا مباراة جيدة واستحققنا الفوز. وكان بإمكاننا تسجيل المزيد من الأهداف، لكنني راضٍ عن النتيجة والأداء».

وأضاف: «عملنا خلال الفترة الماضية على تطوير أنفسنا، والآن ينصبّ تركيزنا على الاستشفاء والاستعداد لمباراة الجمعة المقبل».

وردًا على إذا ما كان ضعف الحضور الجماهيري اعتراضًا على عدم تدعيم الفريق قال: «هذه هي المجموعة الموجودة معنا، وقبل كل مباراة سأختار قائمة تضم 23 لاعبًا، وفقًا للجاهزية الفنية والبدنية لكل لاعب».

وعند سؤاله عن سبب غياب ديابي رغم عدم معاناته من إصابة، أكد المدرب في البداية رفضه الإجابة عن أي استفسار خارج إطار المباراة، ثم عاد وذكر: «اخترت قائمة تضم 23 لاعبًا هم الأكثر جاهزية، وفي كل مباراة سأنتقي العناصر الأجهز. أما في هذا اللقاء، فقد فضّلت إراحة ديابي».

وفسّر سبب تبديل المدافع الصربي يان كارلو سيميتش بعد 27 دقيقة فقط من انطلاقة المباراة بالقول: «استبدلته بسبب شكواه من عارض صحي».