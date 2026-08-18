ميندوسا: الفارق كبير بين النجمة والاتحاد

أبدى البرتغالي جورجي ميندوسا، مدرب فريق النجمة الأول لكرة القدم، تفهّمه للخسارة أمام الاتحاد، الثلاثاء، ضمن منافسات دور الـ 32 من كأس الملك، مشيرًا إلى ما سمّاه «الفارق الكبير» بين الطرفين.

وفي مؤتمر صحافي بعد الخسارة 0ـ3 ومغادرة كأس الملك قال المدرب: «كانت مباراة صعبة. هناك فارق كبير بين الفريقين، وما زلنا نعمل على تطوير فريقنا، ولدينا بعض المراكز التي تحتاج إلى التدعيم».

وأضاف: «ظهرنا بصورة جيدة، لكننا ارتكبنا بعض الأخطاء، ولا يزال أمامنا طريق طويل».

وتابع: «نحن في بداية الموسم وندرك جيدًا موقعنا، وبعد ثلاثة أيام تنتظرنا خطوة مهمة للغاية، وهي انطلاقة مشوارنا في دوري الدرجة الأولى».