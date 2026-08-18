كلام في الإعلام

ـ توقف الطبعات الورقية للصحف لن يأثر عليها، ربما المتعلقين عاطفيًا بالورق هم من سيشعرون بالأسف، لكنهم سيعتادون سريعًا على قراءة صحفهم إلكترونيًا. تغير الزمن فعلًا، وفي الطريق ستتقلص طباعة الكتب والروايات، وستتحول دور النشر إلى دور إلكترونية تقدم خدماتها المعتادة باستثناء الطباعة، قد يصمد الكتاب الورقي قليلًا، لكنه لن يجد من يتحمل طباعته و توزيعه بعد سنوات. في نفس الوقت سينشر الأفراد كتبهم بأنفسهم دون الحاجة لدار نشر، سينشرونها مع منصات عالمية مختصة ببيع الكتب وسيتقاسمون الدخل. دور النشر نفسها إن لم تتحول إلى منصات بيع للكتب الإلكترونية ستجد نفسها مع الزمن خارج المنافسة. أما المكتبات فستتحول إلى بيع منتجات مختلفة، وقد لا تسمى مكتبة في المستقبل.

ـ منصات البودكاست التي اعتمدت على إجراء الحوارات في برامجها ستجد نفسها أمام تحدٍ كبير، فالجمهور أصبحت أمامه كل يوم عشرات الحوارات الجديدة، وهناك من تشبعوا من هذا المحتوى، والمنصة الناجحة هي التي ستضيف لبرامجها شيئًا مختلفًا عن إجراء حوار مع ضيف. من يستطيع تقديم أفكار جديدة هو من سيبرز بين مئات المنصات، وسيخرج من حلقة اللقاءات الحوارية التي يتنافس عليها الجميع.

ـ أذكى صحيفة أو إذاعة أو محطة تلفزيونية أو أي منصة هي التي تحول نفسها إلى منصة متكاملة صوتيًا ومرئيًا ومكتوبة، لا يمكن اليوم أن تكون صحيفة بلا فيديوهات، ولا يمكن أن تكون منصة بودكاست بلا نشرات مكتوبة، ولا يمكن للإذاعة أن تأخذ مكانة قوية إن لم تضف الصورة والكتابة. هناك منصات إعلامية صغيرة سيكون لها شأن في المستقبل، وهناك وسائل إعلامية قديمة ستجد نفسها متأخرة لأنها تأخرت في تحولها. لقد تغير الإعلام بشكل متسارع، وسيبقى الأسرع تحولًا، و الأفضل في المحتوى، والأكثر مصداقية.