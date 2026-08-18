اليابان تضيء شعلة «آسياد 2026»

أُضيئت شعلة دورة الألعاب الآسيوية في طوكيو، الثلاثاء، فيما تبدأ اليابان العد التنازلي لهذا الحدث الرياضي المتعدد الذي يشارك فيه رياضيون يفوق عددهم المشاركين في الألعاب الأولمبية.

وتنظم النسخة الـ 20 من الألعاب في ناجويا ومنطقة آيتشي بين 19 سبتمبر و4 أكتوبر المقبلين.

وأوقد العدّاء الياباني يوشيهيدي كيريو الشعلة في الملعب الوطني بطوكيو، حيث جرت الألعاب الأولمبية صيف 2021 خلف أبواب مغلقة إلى حد كبير، بعد عام من موعدها المقرر بسبب جائحة كوفيد وقتها.

وكانت طوكيو استضافت الألعاب الآسيوية عام 1958، فيما ستُنظم مراسم مماثلة الخميس في هيروشيما التي استضافت الدورة عام 1994، قبل أن تجتمع الشعلتان في ناجويا السبت إيذانًا بالانطلاق الرسمي لتتابع الشعلة.

وقال كيريو إن أكبر حدث رياضي في القارة سيوفر لحظة فرح بعد أن حُرم المشجعون إلى حد كبير من حضور الألعاب الأولمبية.

وأضاف: «بالنسبة إلى الرياضيين، فإن هتافات التشجيع تمنحكم القوة».

وتابع: «سيتمكن المشجعون أيضًا من اكتشاف مدى روعة الحدث عندما يشاهدونه مباشرة، وهو أمر يختلف عن متابعته عبر التلفزيون».

ومن المتوقع أن يشارك في الألعاب نحو 15 ألف رياضي ومسؤول.

ومن بين المشاركين نجمة التنس الفيليبينية الصاعدة ألكسندرا إيالا، إضافة إلى موهبتين عالميتين بارزتين هما لاعب الكريكيت الهندي فايبهاف سوريابانشي البالغ 15 عامًا، والسباحة الصينية يو زيدي البالغة 13 عامًا.

وسيسكن الرياضيون في أماكن متنوعة، من بينها سفينة سياحية ستبقى راسية خلال ذروة موسم الأعاصير في اليابان.