بالدرعية.. النصر يكرر رباعيات الافتتاح

بلغ فريق النصر الأول لكرة القدم ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بعد أن حول تأخره بهدف أمام الدرعية إلى انتصار كبير 4-1، الثلاثاء على ملعب الأول بارك ضمن منافسات دور الـ32.

وكرر الفريق النصراوي من خلال الرباعية انطلاقته في البطولة الموسم الماضي حينما افتتح المشوار بانتصار على جدة 4-0.

واهتزت شباك النصر مبكرًا وتحديدًا بعد مرور دقيقتين من انطلاقة اللقاء، عندما نجح الإسباني أوسكار رودريجيز لاعب الدرعية في افتتاح النتيجة، لكن الأصفر تمكن من العودة سريعًا، ليخطف هدف التعادل عبر الفرنسي محمد سيماكان «11»، قبل أن يسجل هدفين في غضون دقيقتين حملا توقيع البرتغالي جواو فيليش وعبد الله الحمدان «35 و37».

وفي الشوط الثاني، عاد البرتغالي فيليش مجددًا لممارسة هوايته في زيارة شباك المنافس بتسجيله هدفه الشخصي الثاني، والرابع للنصر «68».

ولحق الفريق النصراوي بـ12 فريقًا حجزت مقاعدها في ثمن نهائي أغلى البطولات، وهي: الهلال، الأهلي، الاتحاد، القادسية، الحزم، العروبة، الوحدة، الرياض، الفيحاء، الأخدود، الجبلين، ونيوم.

ويتعرف الأصفر العاصمي على هوية منافسه في دور الـ16 خلال مراسم القرعة التي تسحب في تمام الساعة 3:00 من عصر الخميس المقبل داخل استوديوهات قنوات «ثمانية».