آسياد.. أخضر السلة يصطدم باليابان وكوريا

أوقعت قرعة دورة الألعاب الآسيوية ناجويا 2026 في كرة السلة المنتخب السعودي ضمن المجموعة الأولى (A) حسبما أعلن الاتحاد السعودي للعبة، الأربعاء.

وطبقًا لحساب الاتحاد السعودي لكرة السلة الرسمي على منصة «إكس» تضم مجموعة أخضر السلة منتخبات «اليابان المستضيف، كوريا الجنوبية وإندونسيا».

وتنظم النسخة العشرون من الألعاب في ناجويا واليابانية بين 19 سبتمبر و4 أكتوبر المقبلين. ومن المتوقع أن يشارك في الألعاب نحو 15 ألف رياضي ومسؤول.

ومن جهة أخرى، يستعد أخضر السلة لمواجهة نظيره الياباني على صالة مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة ضمن المرحلة الثانية من تصفيات كأس العالم لكرة السلة قطر 2027 ، الخميس المقبل.