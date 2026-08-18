كأس الملك.. المرة الأولى نيوم إلى دور الـ16

تأهل فريق نيوم الأول لكرة القدم إلى دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين، للمرة الأولى في تاريخه، بعدما حول تأخره بهدف إلى انتصار 3-1 على مضيفه الفيصلي خلال المواجهة التي جمعتهما على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، الثلاثاء، ضمن دور الـ32 من البطولة.

وتعد هذه المشاركة الثانية لنيوم في كأس الملك منذ انتقال ملكية نادي الصقور إلى شركة نيوم في يونيو 2023، والتي حمل النادي اسمها فيما بعد، وخلال مشاركته النسخة الماضية خرج نيوم من دوري الـ32 على يد الحزم.

بادر الفيصلي بافتتاح التسجيل عن طريق سعود حداد الذي سدد كرة من خارج منطقة الجزاء سكنت شباك نيوم عند الدقيقة 21، قبل أن يتمكن الجزائري سعيد بن رحمة من إدراك التعادل للضيوف عند الدقيقة 36.

وفي الوقت بدل الضائع من زمن الشوط الأول تقدم نيوم بهدف عكسي بعدما سجل عبد الله سبيت لاعب الفيصلي بالخطأ في مرماه عند الدقيقة 45+3.

وفي الشوط الثاني عزز الفرنسي أليكسندر لاكازيت لاعب نيوم تقدم فريقه بهدف ثالث عند الدقيقة 68.

وأضاف محمد أبو شقارة حكم المباراة 5 دقائق كوقت بدل ضائع لم يسفر عن جديد على مستوى النتيجة، لتنتهي المواجهة بفوز الضيوف بثلاثية مقابل هدف وحيد لأصحاب الأرض.

ويتجدد لقاء الفريقين على الملعب ذاته، الجمعة المقبل، لكن هذه المرة في دوري روشن السعودي لحساب الجولة الثانية من المسابقة.