صعود أول

احتفل لاعبو فريق نيوم الأول لكرة القدم بالفوز 3-1 على الفيصلي، وهو الانتصار الذي منحهم الصعود للمرة الأولى إلى دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين، الثلاثاء تصوير: بشير صالح