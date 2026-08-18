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صعود أول

2026.08.18 | 11:51 pm
احتفل لاعبو فريق نيوم الأول لكرة القدم بالفوز 3-1 على الفيصلي، وهو الانتصار الذي منحهم الصعود للمرة الأولى إلى دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين، الثلاثاء تصوير: بشير صالح
صعود أول

صعود أول

صعود أول

صعود أول

صعود أول

صعود أول