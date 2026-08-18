المرة الثانية.. الجبلين يطيح بالاتفاق من كأس الملك

تأهل فريق الجبلين الأول لكرة القدم إلى دور الـ 16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين للمرة الثانية في تاريخه، بعد فوزه الثلاثاء على ضيفه الاتفاق بهدف دون رد، على ملعب مدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي الرياضية في حائل.

وكان الجبلين بلغ هذا الدور على حساب الفتح بعد أن تغلب عليه بهدفين نظيفين في 24 سبتمبر 2024 على الملعب نفسه، والذي شهد أيضًا الإطاحة بالاتفاق من دور ثمن النهائي بنتيجة 3-1 الموسم الماضي.

وسجل المهاجم البرازيلي هنريكي لوفانور هدف اللقاء الوحيد «42»، بعدما استغل كرة ساقطة داخل منطقة الجزاء ليسكنها الشباك بتسديدة قوية اخترقت شباك الحارس تركي بالجوش.

وسعى الاتفاق جاهدًا لتعديل النتيجة خلال أحداث الشوط الثاني، وسط هجوم مكثف وضغط متواصل، إلا أن دفاع الجبلين نجح في في حماية مرماه ليحافظ على تقدمه حتى صافرة النهاية.

بهذا الفوز، ينتهي مشوار الاتفاق في البطولة مُبكرًا، بينما حجز الجبلين مقعده في ثمن النهائي.