ألبون يبقى مع ويليامز حتى 2027

أعلن فريق ويليامز المنافس في بطولة العالم لسباقات فورمولا 1، الثلاثاء، أن أليكس ألبون ‌سيواصل قيادة سيارة الفريق الموسم المقبل عقب الاتفاق على تمديد عقده.

وانضم السائق التايلاندي صاحب الـ30 عامًا إلى بطل العالم السابق ​عام 2022، بعد فترة قضاها كسائق لرد ​بول، وسجل مشاركته رقم مئة مع وليامز في ⁠سباق جائزة المجر الكبرى قبل العطلة الصيفية ​في أغسطس الجاري.

ويحتل وليامز المركز التاسع بين ​11 فريقًا برصيد 11 نقطة من 11 سباقًا، في وقت تستعد فيه فورمولا 1 لاستئناف المنافسات بعد العطلة الصيفية ​بسباق جائزة هولندا الكبرى على حلبة زاندفورت الأسبوع ​المقبل.

وقال ألبون في بيان: «عام واحد صعب لا يعكس الصورة كاملة، ‌بل ⁠يمنحني دوافع أكبر لمواصلة البناء والعمل الجماعي مع المصنع وجماهيرنا لتحقيق إنجازات كبيرة».

وأضاف: «قصتنا لم تنتهِ بعد، وينصب تركيزي الكامل الآن على بذل كل ما ​يلزم لعودتنا ​إلى مقدمة ⁠السباقات».

ولم يتوصل زميل ألبون، كارلوس ساينز‭ ‬الذي حصد ست نقاط من أصل 11 ​نقطة للفريق، إلى اتفاق لتمديد عقده ​حتى الآن، ⁠وسط تكهنات تحيط بمستقبله.

وانضم السائق الإسباني من فيراري بعقد يمتد لعدة أعوام في 2025، ويُعتقد أنه ⁠يتضمن ​بندًا يرتبط بالأداء يتيح له ​الرحيل بعد موسمين في حال ظهور فرصة مع فريق آخر.