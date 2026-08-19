ليلة سقوط موسيالا.. البافاري يعاقب هايدنهايم برباعية

قلب فريق بايرن ميونيخ الألماني الأول لكرة القدم تأخره الثلاثاء أمام هايدنهايم إلى فوز 4-2، في المباراة التجريبية قبل الأخيرة قبل انطلاق الموسم.

افتتح يانيك فاجنر التسجيل لهايدنهايم قبل أن يعادل فيليبي تشافيز النتيجة، بعد أن حصل على ركلة حرة سددها بنفسه، وأسكنها الشباك. لكن جوليان نيهويس أعاد التقدم لفريقه قبل نهاية الشوط الأول، مستفيدًا من كرة مشتتة من الدفاع ليرسلها مباشرة إلى المرمى.

وبعد انطلاقة الشوط الثاني بقليل أدرك أريجون إبراهيموفيتش التعادل، من ركلة جزاء بعد تعرض تيم بيندر للإعاقة. وبعد نزوله بدقائق اضطر جمال موسيالا للخروج إثر تعرضه للإغماء، بعد ثلاثة أيام من الحالة نفسها في مباراة لايبزيج.

وسدد هاري كين وجوسيب ستانيشيتش كرتين تصدى لهما الحارس، لكن مايكل أوليسيه مرر كرة حاسمة إلى لويس دياز الذي أودعها الشباك معلنًا الهدف الثالث للبافاري. وحسم ناثانيال براون المباراة لصالح فريق، متجاوزًا عددََا من المدافعين ويزور الشباك بالهدف الرابع.

وشهدت المباراة مشاركة عديد اللاعبين الذين انضموا إلى معسكر البايرن الإعدادي للموسم الجديد، بعد انتهاء إجازاتهم المونديالية، بمن فيهم المهاجم الإنجليزي هاري كين والجناح الفرنسي مايكل أوليسيه.

وسيعود الفريق إلى أجواء المنافسة السبت المقبل عندما يسافر لمواجهة بوروسيا دورتموند على كأس فرانز بيكنباور «السوبر».