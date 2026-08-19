دعم مرتقب يعالج متأخرات الشباب

أكدت لـ«الرياضية» مصادر خاصة أن خزينة نادي الشباب تنتظر دعمًا بنحو 45 مليون ريال من وزارة الرياضة، لمعالجة أزمة الرواتب التي يعاني منها النادي منذ أشهر.

ووفقًا للمصادر ذاتها، يكفي المبلغ لإدارة عبد العزيز المالك، المكلَّفة من قِبل وزارة الرياضة، لصرف رواتب ثلاثة أشهر للاعبين والأجهزة الفنية والإدارية، على أن تتم معالجة راتبي الشهرين المتبقيين لاحقًا.

وكشفت المصادر عن تسبب خطأ إداري في تأخير عودة لاعبي الفريق من الطائف إلى الرياض، عقب الخسارة أمام الوحدة، الأحد، في دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين، ما كبَّد خزينة النادي مبالغ إضافية، قبل أن تتدخل وتعالج الموقف سريعًا في حينه. وبيَّن مصدر مسؤول من النادي أن «إداريي الفريق غادروا إلى الرياض عقب المباراة، وأن الحجز كان للرحلة الأخيرة والحافلة وصلت قبل الإقلاع بـ20 دقيقة، وأنه ليس خطأ إداريًا».

فيما لم يلحق اللاعبون كافة بالرحلة المحجوزة لهم، ليعودوا إلى أحد فنادق الطائف، ويؤدي بعضهم العمرة، قبل مغادرتهم على رحلة أخرى عصر الإثنين.

وأضافت المصادر أن سند شراحيلي، مدير جهاز كرة القدم، غادر مجموعة الفريق عبر «واتساب». وتواصلت «الرياضية» مع النادي للاستفسار عما إذا كانت الخطوة مرتبطة باستقالته أو إقالته، أو بتأخر عودة البعثة، أو بتحويله إلى فريق تحت 21 عامًا، إلا أن المصدر رفض التعليق.