بعد واقعة الأهلي.. الأنوار يطالب بإبعاد العويدان عن مبارياته

طالبت إدارة نادي الأنوار بعدم إسناد إدارة أي مباراة للفريق الأول لكرة القدم مستقبلًا إلى الحكم عبد الله العويدان، بدعوى ما سمّته «القرارات التحكيمية التي كان لها تأثير مباشر» على نتيجة مباراة دور الـ 32 من كأس الملك أمام الأهلي، التي فاز بها الأخير، مساء الإثنين، بهدفين مقابل هدف واحد.

ونوّهت في البيان إلى ارتكاب الحكم «خطأً تحكيميًا مؤثرًا غيّر من مجرى المباراة، رغم استدعائه من قبل حكام غرفة VAR لمراجعة الحالة».

وجاء في بيان النادي الذي ينتمي إلى دوري يلو: «يبارك نادي الأنوار الرياضي لشقيقنا النادي الأهلي بمناسبة الفوز في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات كأس خادم الحرمين الشريفين، كما يتقدم النادي بخالص الشكر والتقدير لجماهيره الوفية على حضورها ومساندتها للفريق، ووقوفها خلف ممثل محافظة حوطة بني تميم، مؤكدًا أن دعمهم وحضورهم محل تقدير واعتزاز كبيرين».

وتابع البيان: «في الوقت ذاته، يود نادي الأنوار أن يوضح موقفه تجاه ما حدث خلال المباراة، وبالأخص القرارات التحكيمية التي كان لها تأثير مباشر على مجريات اللقاء ونتيجته، حيث يطالب النادي لجنة الحكام بعدم إسناد أي مباراة مستقبلية لنادي الأنوار إلى الحكم عبد الله العويدان، حرصًا على توفير أعلى درجات العدالة والحياد في المباريات المقبلة».

وأضاف: «ويرى النادي أن الحكم ارتكب خطأً تحكيميًا مؤثرًا غيّر من مجرى المباراة، رغم استدعائه من قبل حكام غرفة تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR) لمراجعة الحالة، إلا أن القرار لم يتغير، وهو ما أثار استغراب واستهجان المتابعين، نظرًا لتأثير القرار على سير المباراة».

وأكدت إدارة الأنوار «احترام النادي الكامل لمنظومة التحكيم والجهات المختصة، إلا أن من حق النادي التعبير عن موقفه تجاه القرارات التي يرى أنها أثرت بشكل جوهري على مجريات اللقاء، والمطالبة بضمان أفضل الظروف التحكيمية الممكنة في مبارياته المقبلة».

واختتم البيان بتأكيد «اعتزاز نادي الأنوار بمشاركته في منافسات كأس خادم الحرمين الشريفين، وتقديره لشقيقه النادي الأهلي، متمنيًا له التوفيق، ومؤكدًا تمسك النادي بحقه في المطالبة بالعدالة والإنصاف».