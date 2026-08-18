لاج: لم أغامر بإدريسا.. ونفتقد الخبرة

أبدى البرتغالي برونو لاج، مدرب فريق الدرعية الأول لكرة القدم، رضاه عن لاعبيه على الرغم من الخسارة 1ـ4 أمام النصر، الثلاثاء في دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

وقال لاج في المؤتمر الصحافي بعد نهاية اللقاء: «لعبنا أمام الأهلي بطل دوري أبطال آسيا للنخبة وضد النصر بطل دوري روشن وأدينا جيدًا، وفخور بما قدمه اللاعبون في المباراتين».

وأضاف المدرب البرتغالي: «بدأنا المباراة بشكل جيد، وسجلنا الهدف الأول، ولكن بعد ذلك ظهرت جودة النصر، وأحرز ثلاثة أهداف في الشوط الأول».

وتابع مدرب الدرعية: «في الشوط الثاني حاولنا تسجيل الهدف الثاني والعودة للمباراة، ولكن حينما أحرز جواو فيليش الهدف الرابع بدأنا التفكير في المباراة المقبلة».

ووصف لاج الفترة الحالية من الموسم بالأسوأ، وأوضح في هذا الصدد: «هذه أسوأ فترة في الموسم بسبب أن بعض اللاعبين غير جاهزين، والبعض الآخر يحتاجون للاستشفاء بعد عودتهم من كأس العالم، كما أن الأجواء وأوقات التدريبات ليست سهلة».

وعن عدم خياراته للتشكيلة أمام النصر، أجاب مدرب الدرعية: «لم أبدأ بإدريسا لأني لم أرغب بالمخاطرة به، وكذلك مبيمبا، وهناك تفاصيل عديدة لا تتعلق بالحالة الدفاعية، وعلينا التحكم أكثر بالكرة، والنصر احترمنا كثيرًا وأشركوا أفضل لاعبيهم، واحترمناهم كثيرًا».

وواصل لاج حديثه عن أداء فريقه: «التفاصيل الصغيرة تأتي بسبب الخبرات، وهي ما افتقدناها أمام النصر، وفي المرة المقبلة نريد كسب صراعات ضدهم بشكل أقوى، وآمل أن تتفهموا حالة فريقي».

ورد لاج عن سؤال «الرياضية» بشأن عطاء مواطنه جواو فيليش مع النصر، قائلًا: «أتمنى له الأفضل، وسجل ضدي، ولو استطعت أن أحصل على قهوة معه غدًا سأفعل، ولكني أتحدث الآن عن لاعبي فريقي».

واستكمل مدرب الدرعية: «اللاعبون يحتاجون وقتًا لفهم المسابقة وأن يتمكنوا من اللعب كل ثلاثة أيام، وسيكون الجدول مضغوطًا حتى نهاية الموسم».

وتطرق البرتغالي برونو لاج للتكهنات المثارة حول انضمام عدد من اللاعبين إلى الدرعية خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية: «هناك من يقول مالكوم لاعب الهلال وآخر من بنفيكا سيأتون إلى الدرعية، ولن أتحدث كثيرًا في هذا الموضوع، وعلينا أن نطور الفريق، وعلينا التدرب والتحسن».

وعن الحضور الجماهيري في المدرجات، رد لاج: «كان مفاجئًا لي أن الملعب لم يكن ممتلئًا، ولن أجيب على موضوع رفع أسعار التذاكر، ولا أملك الخلفية الكاملة عن المسألة».