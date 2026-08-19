جالتييه: سيطرنا بعد «العكسي».. وسوليناس: أرحنا الأساسيين

أكد الفرنسي كريستوف جالتييه، مدرب فريق نيوم الأول لكرة القدم، أن فريقه استعادة السيطرة على المباراة التي جمعت فريقه بالفيصلي ضمن دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين رغم تأخرهم، في النتيجة.

وحوّل نيوم تأخره بهدف إلى انتصار 3ـ1 على المجمعة خلال المواجهة التي جمعتهم على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، وهو الفوز الذي منحهم الصعود إلى دور الـ16 من كأس الملك.

وقال جالتييه في مؤتمر صحافي أعقب المباراة: تمكنا من تحقيق فوز هام للفريق وهذا يحسب للجميع من أجهزة فنية وإدارية وطبية ولاعبين وفي الشوط الأول من اللقاء وقعنا في العديد من الأخطاء بسبب غياب التركيز الأمر الذي تسبب في تسجيل الفيصلي.

وأضاف: «لكن بعد ذلك تمكنا من العودة للمباراة وبعد تسجيل هدف التعادل ثم الثاني (الهدف العكسي) سيطرنا على المباراة والثالث الذي جعلنا نلعب بأريحية أكبر في ».



وكشف المدرب الفرنسي عن أن بعثة الفريق ستبقى في المجمعة استعدادًا لمواجهة الفيصلي ضمن دوري روشن السعودي، الجمعة المقبل.

بدوره، أوضح الإيطالي جيوفاني سوليناس،، مدرب الفيصلي، أن فريقه يعاني من إجهاد بدني ما دعاه إلى إراحة بعض العناصر الأساسية.

وقال: «لعبنا مباراة قوية ضد فريق نيوم، وأبارك لهم الفوز وكنا نتمنى التأهل للمرحلة المقبلة، ونيوم دخل إلى المواجهة بشكل قوي ولعب بالعناصر الأساسية وأظهر جاهزية أكبر».

وأضاف: «نعاني من الجهد البدني لذلك أرحت العديد من العناصر بعد معسكر سلوفينيا الذي دخلناه بـ15 لاعبًا، وسنعمل على تصحيح الأخطاء وتنتظرنا مواجهة صعبة مع نادي نيوم، نأمل بأن نحقق بها نتيجة إيجابية».