بوستيكوجلو: عودة رونالدو لن تغير الاستراتيجية

أكد الأسترالي آنج بوستيكوجلو، مدرب فريق النصر الأول لكرة القدم، أن عودة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى المشاركة لن تغير من استراتيجيتهم، مبديًا في الوقت ذاته رضاه عما وصفه بالعقلية الممتازة للاعبيه.

وقال بوستيكوجلو في المؤتمر الصحافي بعد الفوز 4-1 على الدرعية في دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين، الثلاثاء: «لا أعتقد أننا سنغير استراتيجيتنا بعودة رونالدو، العقلية في الفريق ممتازة، ولكننا نتعلم أسلوب اللعب، وما تشاهدونه الآن هو البداية، لدينا الكثير لتطويره».

وأضاف مدرب النصر: «رونالدو يعمل كثيرًا، وهو مهم لنا، وكان مشغولًا أكثر من أي لاعب، ومن المهم أن يبدأ الموسم جاهزًا، وخاض حصة تدريبية، وسترونه قريبًا».

وتابع المدرب الأسترالي: «هناك فرق كبير، والفرق التي نلعب ضدها لديها راحة، ولا يوجد فريق يلعب 3 مباريات في 6 أيام ومهما كان حجمه فإن هذا الأمر صعب للغاية».

وواصل بوستيكوجلو: «الخصم كان صعبًا وسجل فينا هدفًا مبكرًا، ولكن عقلية اللاعبين كانت ممتازة في التعامل مع مجريات المباراة».

وعن مدى استعانته بلاعبي الفريق الرديف في ظل ضغط المباريات، أجاب المدرب النصراوي: «لا أنظر إلى أعمار اللاعبين، بل أنظر إلى كيف يتأقلمون، ولدينا لاعبون شباب، وأؤمن أنهم سيحصلون على فرصة».

وتحدث المدرب البرتغالي عن قرعة دوري أبطال آسيا للنخبة، مؤكدًا أن تركيزه كان على مواجهة الدرعية لأنه يدرك صعوبتها، وزاد: «سنضع دوري الأبطال ضمن جدولنا منذ الغد، ولكن الأولوية الآن هي مباراة الرياض المقبلة في الدوري».

واختتم مدرب النصر: «من المهم أن نبدأ الموسم بنتائج ممتازة، واللاعبون يعرفون ما نريده، وحينما ينضم رونالدو للفريق، سيكون لدينا هامش تطور أكبر».