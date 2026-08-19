بجزائية.. تايلاند إلى نهائي «آسيان»

تأهل المنتخب التايلاندي الأول لكرة القدم إلى نهائي بطولة دول جنوب شرق آسيا «آسيان» الثلاثاء رغم خسارته 1-2 أمام سنغافورة في بانكوك العاصمة.

وكان المنتخب، المتوج باللقب سبع مرات، فاز ذهابًا في سنغافورة 3-1 الأسبوع الماضي، ليضمن مقعده في النهائي بمجموع المباراتين 4-3.

وكانت ركلة الجزاء التي سجلها البديل كاكانا كاميول «61» حاسمة، إذ أرسل تسديدته في الزاوية العليا للمرمى بعد تعرض وانشاي جارونونجكران لعرقلة من قبل ريهان ستيوارت.

افتتح هاريس ستيوارت التسجيل لسنغافورة في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول بتسديدة قوية من مسافة بعيدة في الشباك بعد خروج الحارس كامبون باثوماكاكول من مرماه للتشتيت.

وعادل كاكانا النتيجة في اللقاء عبر ركلة الجزاء، لكن سنغافورة تقدمت مجددًا بعد أربع دقائق عندما تحولت تسديدة ريهان ستيوارت المنخفضة بالخطأ إلى المرمى بواسطة مدافع تايلاند بانسا هيمفيبون.

وسدد تيراساك بويفيماي في القائم مرتين في المراحل الأخيرة في ظل سعي تايلاند لإدراك التعادل في جولة الإياب، لكنها نجحت رغم ذلك في التأهل.

وقال أنتوني هدسون مدرب تايلاند عقب المباراة: «أنا فخور باللاعبين للوصول إلى النهائي. إنه إنجاز كبير لمجموعة شابة ومزيج من عناصر مختلفة، لذا أنا فخور جدًا من هذه الناحية.

وأضاف: «أشعر بالإحباط من الأداء الليلة. اعتقدت أننا قدمنا ما يكفي للحصول على التعادل على الأرجح».

وستواجه تايلاند إما فيتنام حاملة اللقب أو ماليزيا في النهائي الذي يلعب من مباراتي ذهاب وإياب.

وتتقدم فيتنام على ماليزيا 2-0 قبل مباراة الإياب التي ستلعب في كوالالمبور الأربعاء.