تحدٍ جديد

يعيش رودري، لاعب الوسط الجديد، حالة من السعادة بعد انتقاله إلى صفوف فريق برشلونة الإسباني الأول لكرة القدم. قائد المنتخب الإسباني الذي وصل إلى محطته الجديدة الثلاثاء قادمًا من مانشستر سيتي، أكد في تصريحات لموقع النادي أن برشلونة يناسب أسلوبه وشخصيته تمامًا، وأنه مصمم على تحقيق جميع أهدافه الموسم الجاري. ووقع رودري عقدًا حتى 2023 مقابل 76 مليون يورو مع المتغيرات وفقًا لـ«ترانسفير ماركت». وقال: «أنا سعيد للغاية ومتحمس لهذه المرحلة الجديدة في مسيرتي. إنه تحدٍ جديد، وفرصة لتجربة أشياء جديدة والشعور بتلك الإثارة من جديد». (المركز الإعلامي ـ برشلونة)