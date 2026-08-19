الإصابات تبعد بوجبا عن موناكو

قرر نادي موناكو الفرنسي فسخ عقد بول بوجبا، لاعب وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي ويوفنتوس الإيطالي السابق، بعد سلسلة من الإصابات، بحسب ما أعلن الأربعاء.

وكان بوجبا «33 عامًا» قد توّج مع فرنسا بكأس العالم لكرة القدم 2018، لكنه منذ انتهاء إيقافه بسبب قضية منشطات، واجه صعوبات في استعادة مستواه.

وقال موناكو في بيان إن الأهداف التي كان قد حددها مع بوجبا: «تحققت جزئيًا فقط»، ولذلك قرر إنهاء عقده الذي كان يمتد حتى يونيو 2027.

ويغيب بوجبا حاليًا بسبب إصابة في الفخذ، وذلك بعد فترة وجيزة من عودته من إصابة في الركبة.

وأشاد موناكو بـ«العقلية الاستثنائية والعزيمة والمعايير العالية الثابتة» للاعب، مؤكدًا أنه حتى خلال فترات إصابته كان له تأثير إيجابي على الفريق من خلال مشاركة خبرته ومعرفته مع بقية اللاعبين.