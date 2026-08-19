أستون فيلا يتعاقد مع سوزوكي

أعلن نادي أستون فيلا الإنجليزي، الأربعاء، تعاقده مع الحارس الياباني الدولي زيون سوزوكي قادمًا من نادي بارما الإيطالي، في خطوة قد تسرّع رحيل الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز.

وينضم سوزوكي الذي مثّل اليابان في كأس العالم العام الجاري، إلى أستون فيلا بصفقة انتقال نهائي مقابل صفقة قُدّرت بنحو 35 مليون يورو «40 مليون دولار» قادمًا من بارما.

وقال النادي الإيطالي في بيان: «يعلن بارما انتقال زيون سوزوكي إلى أستون فيلا، نتمنى لك التوفيق يا زيون!».

وأكد أستون فيلا إتمام الصفقة من دون الكشف عن مدة العقد أو قيمته.

وُلد سوزوكي في الولايات المتحدة وخاض أول مباراة له مع نادي أوراوا ريد دايموندز الياباني عندما كان في الـ 18 من عمره.

وبعد فترة قصيرة في بلجيكا مع سانت ترويدن، أمضى الموسمين الماضيين مع بارما.

وسيصبح الحارس البالغ 23 عامًا أول حارس مرمى ياباني يشارك في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبدا سوزوكي قريبًا جدًا من الانضمام إلى باريس سان جيرمان الفرنسي في منتصف أغسطس، إلا أن الصحافة المتخصصة أشارت إلى أن النادي الباريسي تراجع في نهاية المطاف عن ضمه بسبب قيمة العمولة التي طلبها وكلاؤه.

ويُعد مارتينيز الذي تُوّج مع الأرجنتين بلقب كأس العالم 2022 وشارك في نهائي مونديال 2026، ويقترب من مغادرة الـ«فيلانس»، هدفًا لعدد من الأندية الإيطالية.

وعزّز فيلا أيضًا بقيادة مدربه الإسباني أوناي إيمري، خياراته الدفاعية بشكل أكبر بعدما ضمن التعاقد مع الظهير الأيسر روجيري قادمًا من أتلتيكو مدريد الإسباني.

وانضم روجيري إلى أتلتيكو مدريد الموسم الماضي، وخاض 47 مباراة في مختلف المسابقات تحت قيادة المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني.

ومثّل روجيري إيطاليا في مختلف الفئات العمرية حتى منتخب تحت 21 عامًا، وعلى الرغم من استدعائه إلى المنتخب الأول، لم يخض بعد أي مباراة دولية رسمية.