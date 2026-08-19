ديمبلي.. كفاراتسخيليا ودوي.. سلاح فتاك في باريس

يبرز الثلاثي عثمان ديمبلي، وخفيتشا كفاراتسخيليا، وديزيري دوي، سلاحًا فتاكًا في فريق باريس سان جيرمان الأول لكرة القدم الموسم الجاري لقيادة هجوم القطب العاصمي على الساحتين الفرنسية والأوروبية.

وعزّز الفائز بالكرة الذهبية 2025 مكانته أكثر قائدًا للمنظومة الهجومية بعدما لعب دورًا محوريًا في مساعي النادي لإحراز لقب دوري أبطال أوروبا الثاني في تاريخه. وعلى الرغم من خيبة الخروج من الدور نصف النهائي، خرج «ديمبوز» أيضًا من كأس العالم بأداء ناجح نسبيًا، حيث وجد أخيرًا مكانه في المنتخب الفرنسي بعد عدة مشاركات سابقة في أدوار ثانوية خلال البطولات الكبرى.

وسجّل اللاعب البالغ 29 عامًا ستة أهداف، بعدما كان قبل ذلك عاجزًا عن هز الشباك في أي بطولة كبرى مع «الزرق»، ليؤدي دورًا مثاليًا إلى جانب القائد والنجم كيليان مبابي.

ويدخل بذلك الموسم الجديد بمعنويات مرتفعة سعيًا لإحراز لقب الدوري الفرنسي الـ 15 الذي ينطلق الجمعة المقبل والتتويج الثالث تواليًا بدوري أبطال أوروبا، كما وعد جماهير سان جيرمان خلال احتفالات التتويج القاري في العاصمة الفرنسية.

وقال ديمبلي وهو يرفع «الكأس ذات الأذنين الكبيرتين» في ساحة شان دو مارس: «مرة واحدة أمر جيد، لكن مرتين أفضل... سنعود العام المقبل من أجل الثالثة».

وكانت تلك أيضًا وسيلة لوضع حد للتكهنات بشأن مستقبله، علمًا أنه مرتبط بعقد مع النادي المملوك لقطر حتى 2028.

وبعد غياب منتخب جورجيا عن مونديال 2026، أمضى خفيتشا كفاراتسخيليا صيفًا حافلًا بالعمل واستعاد طاقته بعد موسم طويل وشاق.

عاد إلى مقر تدريبات سان جيرمان في 27 يوليو، في أول أيام استئناف التدريبات، وهو في أفضل حالاته البدنية والذهنية، وهو ما أكده أداؤه المميز في كأس السوبر الأوروبي أمام أستون فيلا الإنجليزي في سالزبورج، حين افتتح التسجيل بتسديدة رائعة 2ـ1.

واستهل «كفارا» موسم 2027 على الأسس القوية نفسها التي أنهى بها الموسم السابق. فبعد تسجيله 10 أهداف وصناعته 7 أهداف أخرى، تألق اللاعب السابق لنابولي الإيطالي في دوري أبطال أوروبا، واختير أفضل لاعب في المسابقة عقب تتويج باريس سان جيرمان باللقب للمرة الثانية تواليًا.

ويُطرح اسمه بإلحاح بين المرشحين الطبيعيين للفوز بالكرة الذهبية، على الرغم من أن غيابه عن كأس العالم قد يؤثر سلبًا على حظوظه.

ولتعزيز فرصه وإثارة الشكوك لدى المصوتين قبل حفل تسليم الجائزة في 26 أكتوبر في لندن، يدرك المهاجم البالغ 25 عامًا أنه مطالب بالتألق منذ بداية الموسم.

وذكر القائد البرازيلي ماركينيوس قبيل الفوز بالسوبر الأوروبي إنه في فورمة رائعة فعلًا قائلًا : «من الواضح أنه أمضى عطلة جيدة وحصل على الوقت الكافي للتعافي والاستعداد. ومن الطبيعي أن يكون لـ«كفارا» دور مهم، فهو لاعب قادر على صنع الفارق كما فعل الموسم الماضي. نأمل أن يقدم موسمًا استثنائيًا جديدًا».

وعلى أعتاب موسمه الثالث مع باريس سان جيرمان، بات ديزيري دوي، على الرغم من أنه لا يتجاوز 21 عامًا، أحد الركائز الأساسية في هجوم الفريق الباريسي.

وتؤكد مشاركتاه أساسيًا في نهائي دوري أبطال أوروبا 2025 و2026، مع تسجيله ثنائية في نهائي 2025، حجم الثقة التي يضعها فيه المدرب الإسباني لويس إنريكي ومكانته في التسلسل الهجومي للفريق.

وبطبيعة الحال، فإن وصول عدة صفقات بارزة مثل الإسباني فيران توريس وماجنيس أكليوش والبلجيكي ميكا جودتس سيجعل المنافسة أكثر صعوبة بالنسبة للاعب المتخرج في أكاديمية رين.

لكن الدولي الفرنسي، صاحب 15 مباراة دولية وثلاثة أهداف، فرض نفسه بالفعل بعدما سجل هدف الفوز في السوبر الأوروبي، إثر تألقه أيضًا مع المنتخب الفرنسي في أول مشاركة له بكأس العالم، حيث أحرز هدفين.