النصر يفقد مران 6 أسابيع.. والناصر يغيب

أظهرت فحوصات طبية خضع لها، محمد مران وسعد الناصر، لاعبا فريق النصر الأول لكرة القدم، معاناة الأول من تمزق في العضلة الخلفية، وشكوى الثاني من كدمة في مفصل القدم، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأشار المصدر ذاته، إلى أن الناصر سيغيب عن التدريبات لمدة أسبوع، فيما سيتوقف مران عن الركض، مدة 6 أسابيع، بعد الكشف بـ«الأشعة»، على موضع إصابتيهما أمام الفتح، السبت، في افتتاحية دوري روشن السعودي.

وأصيب الناصر الذي سيغيب عن لقاء الرياض دوريًا، الجمعة، خلال الشوط الأول ضد الفتح في مفصل القدم، ما أجبر الأسترالي آنجي بوستيكوجلو، مدرب الفريق، إلى استبداله عند الدقيقة «18» من زمن المباراة.

وعانى مران مع دخوله بديلًا لعبد الله الحمدان عند الدقيقة «77» من المباراة ذاتها من تمزق في العضلة الخلفية.

ومن المنتظر أن يخضع لاعبو الفريق، الذين شاركوا أساسيين أمام الدرعية الثلاثاء الماضي في دور الـ32 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، إلى تدريبات استرجاعية، الأربعاء، على أن يفتح بوستيكوجلو ملف مواجهة الرياض الجمعة المقبل عند الـ 09:00 مساءً على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية في الرياض، في ثاني جولات دوري روشن السعودي.

وكان النصر، حامل اللقب، افتتح مبارياته في دوري روشن السعودي بالفوز على الفتح 3ـ0، وتأهل إلى دور الـ16 من مسابقة كأس الملك بعد الانتصار على الدرعية 4ـ1.