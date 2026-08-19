الاتحاد.. ديابي يتقدم قائمة القادسية

يرافق الفرنسي موسى ديابي، جناح فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، زملاءه الخميس إلى الدمام، استعدادًا لمواجهة القادسية الجمعة في ثاني جولات دوري روشن السعودي، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وكشف المصدر ذاته عن أنَّ ديابي «27 عامًا» سيعود إلى التشكيلة الأساسية، بعد أن غاب الثلاثاء الماضي عن مواجهة النجمة في دور الـ32 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، بهدف إراحته.

إلى ذلك، يفتح الألماني ينز فيسينج، مدرب الاتحاد، ملف مواجهة القادسية ابتداءً من الليلة، على أن يخضع الأساسيون لتدريبات استرجاعية، مع تطبيق بعض الجمل التكتيكة، استعدادًا لهذه المواجهة التي يغيب عنها البرتغالي دانيلو بيريرا للإيقاف بعد تعرضه للطرد بالبطاقة الحمراء أمام الخلود.

وافتتح الاتحاد منافسات الموسم الجديد بالفوز على الجزيرة الإماراتي 4ـ1 وضمان التأهل إلى دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

وتعثر القطب الجداوي بالتعادل 1ـ1 أمام الخلود في الجولة الافتتاحية لدوري روشن، وتأهل إلى دور الـ16 من مسابقة كأس الملك بعد تغلبه على النجمة 3ـ0.