أرسنال يقترب من تجديد عقد أرتيتا

اقترب الإسباني ميكل أرتيتا، مدرب فريق أرسنال الأول لكرة القدم، من تجديد عقده مع بطل الدوري الإنجليزي، وفق ما أكده ريتشارد جارليك، الرئيس التنفيذي للنادي، الأربعاء.

وأنهى أرتيتا الموسم الماضي انتظار أرسنال الذي دام 22 عامًا لاستعادة لقب الدوري الممتاز، لكن المدرب الإسباني دخل الآن الأشهر الـ12 الأخيرة من عقده الجاري.

وعلى الرغم من أنَّ أرتيتا كان يؤكد باستمرار سعادته بالبقاء في ملعب الإمارات، فإن عدم إحراز تقدم بشأن التوصل إلى اتفاق جديد أثار قلق جماهير أرسنال حول مستقبله.

وبات المدرب، البالغ 44 عامًا، قريبًا من البقاء مع نادي شمال لندن على المدى الطويل، بعدما كشف جارليك عن أنَّ تمديد عقده بات وشيكًا.

وقال جارليك لهيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»: «أرتيتا يريد البقاء في أرسنال، ونحن نريد بقاءه معنا وإنها مسألة وقت فقط قبل أن نُجسّد ذلك في عقد جديد».

وأضاف: «الجميع واثق وهادئ للغاية. نحن فقط نتعامل مع فترة الانتقالات، وأنا متأكد من أنَّ مسألة عقد ميكل ستحسم قريبًا جدًّا».

ومنذ توليه تدريب أرسنال عام 2019، أعاد أرتيتا الحيوية إلى الفريق وقاد «المدفعجية» إلى نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، إضافة إلى التتويج بلقب الدوري.

وكان أرتيتا قد وقَّع آخر تمديد لعقده في سبتمبر 2024، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من عقده الجديد بعد إغلاق نافذة الانتقالات الجارية في نهاية هذا الشهر.

ويستهل أرسنال حملة الدفاع عن لقبه في الدوري بمواجهة كوفنتري سيتي، الصاعد حديثًا، على أرضه في المباراة الافتتاحية للموسم الجمعة.