5 سبتمبر.. انطلاق منتدى هجن الطائف

ينظم الاتحاد السعودي للهجن «منتدى الطائف حول الهجن في التراث والإعلام»، وذلك خلال الفترة من 5 إلى 6 سبتمبر المقبل في مسرح فندق إيريديوم.

ويأتي المنتدى ضمن الفعاليات المصاحبة للنسخة الثامنة من مهرجان ولي العهد للهجن 2026، حيث يهدف إلى تسليط الضوء على الإرث الثقافي لرياضة الهجن العريقة ومكانتها في وسائل الإعلام الحديثة والتقليدية.

وتجرى أعمال المنتدى على مدار يومين من الـ 04:00 عصرًا وحتى الـ 09:00 مساءً، حيث يشهد البرنامج حزمة من الجلسات الحوارية الثرية التي تجمع نخبة من الخبراء والمختصين، إلى جانب معرض تفاعلي مصاحب يستعرض التاريخ العريق للهجن وتطورها.

ويعمل الاتحاد السعودي للهجن على استثمار المنصة العالمية للمهرجان لتنظيم حزمة متكاملة من الأنشطة المصاحبة التي تتجاوز أشواط السباقات، حيث أجرى الاتحاد على مدار النسخ الماضية سلسلة من الورش التدريبية والدورات المتخصصة والندوات الثقافية المستهدفة لرفع كفاءة العاملين في القطاع.

وشملت تأهيل الهجانة وتطوير مهاراتهم، وورش عمل لملاك ومضمري الهجن حول الرعاية الطبية والتدريب الحديث، بالإضافة إلى المنتديات الفكرية التي تركز على صون هذا الموروث وتسجيله دوليًا، ما جعل المهرجان حراكًا ثقافيًا وعلميًا متكاملًا يعزز مكانة السعودية كعاصمة لرياضة الهجن في العالم.