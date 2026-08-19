كأس الملك.. 3 طواقم محلية تقود اليوم الأخير

كلَّف الاتحاد السعودي لكرة القدم ثلاثة طواقم تحكيم محلية في إدارة مباريات اليوم الأخير من دور الـ32 لكأس خادم الحرمين الشريفين المقررة الأربعاء، وفق ما أعلنه موقعه الرسمي.

ويدير مباراة ضمك والتعاون عبد الله الخربوش حكمًا للساحة، بمساعدة محمد المرشد ورائد الحقباني، وعبد الله الشهري حكمًا للفيديو «VAR».

ويتولى مباراة جدة والخلود خالد الأحمري حكمًا للساحة، ويساعده عماد عسكر وعيسى الخيبري، وعبد الله زربان حكمًا للفيديو «VAR».

وأوكلت مباراة العلا والفتح إلى أحمد الرميخاني حكمًا للساحة، بمساعدة ياسر السلطان ونادر البقعاوي، ومحمد الغامدي حكمًا للفيديو.