روما يخطف موهبة البرتغال

عزّز نادي روما الإيطالي صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالتعاقد مع رودريجو مورا أحد أبرز المواهب الصاعدة في البرتغال قادمًا من بورتو.

وقال النادي العاصمي في بيان: «يسر روما الإعلان عن التعاقد النهائي مع رودريجو مورا»، من دون الكشف عن مدة العقد.

من جهته، أعلن بورتو أن روما سيدفع ما يصل إلى 27 مليون يورو «31 مليون دولار» مقابل لاعب الوسط البالغ من العمر 19 عامًا، تشمل 29 مليون دولار إضافة إلى نحو مليوني دولار كحوافز ومكافآت.

وخاض مورا 80 مباراة في مختلف المسابقات بقميص النادي البرتغالي، سجل خلالها 16 هدفًا.

وكان روما، بقيادة مدربه جيان بييرو جاسبريني، قد أنهى الموسم الماضي من الدوري الإيطالي في المركز الثالث، وسيشارك في دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ موسم 2018ـ2019.