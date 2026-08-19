الأهلي.. كينتيه يدخل المرحلة الأخيرة

دخل الجامبي أبو بكر سيدي كينتيه، لاعب فريق الأهلي الأول لكرة القدم، المراحل الأخيرة من العلاج الطبيعي في عيادة النادي، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وبيَّن المصدر ذاته أنَّ كينتيه «19 عامًا» سيعود إلى التدريبات بعد أسبوعين تقريبًا عقب نهاية مرحلته الأخيرة من العلاج الطبيعي، الذي يجريه يوميًّا تحت إشراف الجهاز الطبي.

وتعرض كينتيه، الذي لم يشارك حتى الآن في أي مباراة رسمية منذ التعاقد معه الصيف الجاري، لتمزق في العضلة الأمامية خلال المعسكر الأوروبي الذي سبق انطلاقة الموسم الجديد.

وكانت إدارة القطب الجداوي أعلنت ضم كينتيه في 19 يوليو الماضي، قادمًا من ترومسو النرويجي بعقد يمتد إلى خمسة أعوام.

ويُعد كينتيه «19 عامًا» أحد أبرز المواهب الصاعدة في الكرة الجامبية، إذ تدرج في الفئات السنية قبل أن يشق طريقه نحو الاحتراف الأوروبي عبر الدوري النرويجي الذي لعب فيه 11 مباراة الموسم الماضي.