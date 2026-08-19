القادسية يعير كارفاليو إلى شابيكوينسي

اتفقت إدارة القادسية مع نظيرتها في شابيكوينسي، على إعارة الإسباني ميجيل كارفاليو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، إلى صفوف النادي البرازيلي موسمًا واحدًا، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأشار المصدر ذاته، إلى أن الناديين صاغا كافة تفاصيل انتقال كارفاليو، وينتظران الإجراءات الإدارية النهائية.

وكانت إدارة القادسية، وقعت مع كارفاليو في 30 يناير 2025 قادمًا من إسبانيول الإسباني بعقد يمتد حتى صيف 2028.

وفي الموسم الماضي أعار القادسية اللاعب إلى الحزم، وخاض معه 17 مباراة في دوري روشن السعودي، وصنع خلالها هدفًا واحدًا، قبل أن يعود في يوليو 2026.

ويحمل اللاعب الجنسيتين البرازيلية والإسبانية، ونشأ في أكاديميتي برشلونة وإسبانيول، ومثّل الفئات السنية لمنتخب إسبانيا وتُوج معها بلقب بطولة أوروبا تحت 19 عامًا في صيف 2024.

وشارك مع إسبانيول في فريق تحت 19 عامًا بدوري الدرجة الثانية، وخاض معه 65 مباراة في خمسة مواسم.