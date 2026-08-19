واتكينز.. ابن المغنية المتيم بأسرار الكبار

في ليلة ألمانية حارة من صيف 2024، وبينما كانت الثواني الأخيرة من نصف نهائي يورو تتآكل تحت أضواء الملعب، اندفع أولي واتكينز من مقاعد البدلاء كسهمٍ أُطلق متأخراً.

استبدل هاري كين، الرجل الذي كان يوماً مجرد اسمٍ يلاحقه في خياله، وسدد كرةً أرضية بسيطة لكنها قاتلة، ففتحت لإنجلترا باب النهائي.

لم يكن ذلك الهدف لحظة تاريخية فحسب؛ بل خاتمة فصلٍ بدأ قبل سبع أعوام بسؤالٍ بريء في غرب لندن.

يومها، في أواخر 2017، كان برينتفورد مجرد محطة متواضعة في مسيرة لاعبٍ لم يكن يعرفه أحد.

ظهر بيل يونج، خبير اللياقة في المنتخب الإنجليزي، خلال زيارةً عابرة، اقترب منه الشاب الأسمر القادم من ديفون بلا خجل، وكأنه يسأل عن سرّ قديم: «ما الذي يفعله هاري كين في التدريب؟».

لم يكن يطلب وصفة سحرية، بل تلك الكسور الصغيرة من الجهد التي تحول الموهبة إلى أسطورة.

وُلد أولي جورج آرثر واتكينز في الثلاثين من ديسمبر 1995، ابناً لجذور جامايكية وأمٍّ مغنية محترفة اسمها ديلسي ماي، ونشأ على حب أرسنال.

مرّت الأعوام كصفحة تُقلب، انتقل إلى أستون فيلا بعد موسمٍ لافت مع برينتفورد سجّل فيه خمسة وعشرين هدفاً، وفاز بلقب لاعب الموسم، متأخراً بفارق هدف واحد فقط عن الصربي الكسندر ميتروفيتش هداف الهلال السابق.

وقبل أن يكتمل عامه الأول مع الفيلا، جاءه استدعاء ساوثغيت الأول، جلس إلى جوار كين في معسكر المنتخب، الرجل نفسه الذي كان يسرق أسراره من بعيد ، لكنه استُبعد من نهائي يورو 2021 .

جاء عصر أوناي إيمري،عاد أستون فيلا إلى دوري الأبطال بعد غيابٍ تجاوز أربعة عقود، وسجّل واتكينز سبعة وعشرين هدفاً ثمانية منها في دوري المؤتمر، وصنع ثلاثة عشر في الدوري الممتاز، فحصد جائزة صانع الألعاب التي سبق أن توج بها كين.

بهذا الزخم أصبح جزءاً لا يتجزأ من قائمة يورو 2024، فخاض مباراتين بديلاً، وكتب اسمه بالذهب أمام هولندا، قبل أن تسقط إنجلترا في النهائي أمام إسبانيا بهدف أويارزابال القاتل وكان حاضراً أيضاً في تشكيلة مونديال 2026.

في الموسمين التاليين ظلّ يزرع الأهداف: ثمانية وثلاثون هدفاً وتسع عشرة تمريرة حاسمة في أكثر من مئة مباراة، بمعدل ثابت يبلغ ستة عشر هدفاً في كل موسم بالدوري الإنجليزي، وسط همساتٍ تتحدث عن رحيلٍ محتمل إلى الهلال.

وعلى الجانب الآخر من الملعب، في حياةٍ أكثر هدوءاً، تزوج في 18 مايو 2025 من إيلي ألديرسون بعد علاقة طويلة، وأنجب منها طفلين.

هكذا تحول السؤال الطفولي الذي طرحه يوماً على بيل يونج إلى سيرةٍ كاملة: من مهاجمٍ مغمور يبحث عن النسب الصغيرة، إلى رجلٍ يقف في قلب المنتخب الإنجليزي، يحمل في قدميه ذكرى تلك اللحظة الأولى، وفي عينيه إصرار من رفض أن يبقى مجرد معجب.