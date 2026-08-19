إيقاف كيريوس بعد تعاطيه الكوكايين

أوقِف النجم الأسترالي نيك كيريوس بعد ثبوت تناوله الكوكايين في فحص للمنشطات بقرار من الوكالة الدولية لنزاهة كرة المضرب، الأربعاء.

وسقط اللاعب، البالغ من العمر 31 عامًا، الذي بلغ نهائي بطولة ويمبلدون عام 2022، في اختبار منشطات أُجري له خلال إحدى دورات رابطة اللاعبين المحترفين «250 نقطة» في مايوركا الإسبانية في 22 يونيو.

وقالت الوكالة «في 17 يوليو 2026، أكد مختبر معتمد من الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات «وادا» وجود مادة بنزويل إكجونين، وهي أحد مستقلبات الكوكايين».

وكتب كيريوس، الذي طغت مشكلات الانضباط والإصابات على موهبته الكبيرة، عبر حسابه على إنستجرام أنه يتحمل «المسؤولية الكاملة».

وقال: «ارتكبت خطأ فادحًا وأعتذر لجماهيري، ولعائلتي، ولرعاتي، ولكل من هم قريبون مني».

وأردف قائلًا «أكثر من أي شيء، أعتذر للأطفال الذين يتابعونني».

أشار كيريوس، الذي لم يتقدّم بأي استئناف ضد القرار حتى الآن، إلى الإصابات العديدة التي عانى منها خلال الأعوام الأخيرة، والتي «أثَّرت عليَّ بشدة جسديًّا وذهنيًّا»، وهي الفترة التي تراجع خلالها إلى المركز 919 عالميًّا.

وبفضل إرساله القوي وضرباته الأرضية القوية، أحرز كيريوس سبعة ألقاب، وبلغ أفضل تصنيف له في مسيرته عندما احتل المركز الـ 13 عالميًّا عام 2016.

وتتجلى أبرز إنجازاته على الملاعب العشبية في ويمبلدون، ثالث البطولات الأربع الكبرى عام 2022، عندما بلغ المباراة النهائية قبل أن يخسر أمام الصربي نوفاك ديوكوفيتش بأربع مجموعات.

ويُعد كيريوس واحدًا من قلّة من اللاعبين الذين حققوا انتصارات على مستوى دورات المحترفين ضد «الرباعي الكبير» المؤلف من السويسري روجيه فيدرر والإسباني رافايل نادال وديوكوفيتش والبريطاني آندي موراي.

لكن النجاح داخل الملاعب رافقته مشكلات كبيرة خارجها، من بينها إصابات خطيرة في المرفق الأيمن، والمعصم اليسرى، والورك، والركبتين، والكتفين، وعظمة الترقوة.

واعتبر كيريوس في الرسالة التي كتبها أن سقوطه في فحص المنشطات «شكّل جرس إنذار بالنسبة إليّ. أنا آسف، وسأبذل العمل اللازم وأعود بشكل أفضل».

وأوضحت الوكالة الدولية لنزاهة كرة المضرب أنَّ الإيقاف دخل حيز التنفيذ ابتداءً من 4 أغسطس.