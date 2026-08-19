اليابان تبحث عن حصيلة قياسية في الأسياد

تبحث اليابان عن إحراز عدد كبير من الميداليات يفوق أي حصيلة سابقة لها في دورة الألعاب الآسيوية التي تستضيفها على أرضها الشهر المقبل في ناجويا، بحسب ما قال كوسي إينوي، رئيس البعثة، الأربعاء، عقب مراسم الإعلان عن الفريق.

وكانت أكبر حصيلة لليابان في الألعاب الآسيوية قد تحققت في آخر مرة استضافت فيها الحدث المتعدد الرياضات، إذ أحرزت 218 ميدالية بينها 64 ذهبية في هيروشيما 1994.

وسيمثل اليابان أكثر من 1400 رياضي ومسؤول في دورة هذا العام التي تُجرى في ناجويا ومنطقة آيتشي من 19 سبتمبر إلى 4 أكتوبر.

وأكد إينوي، البطل الأولمبي السابق في الجودو والفائز أيضًا بذهبية الألعاب الآسيوية في بانكوك 1998، إنه يعلق آمالًا كبيرة على مجموعة الرياضيين المشاركين هذا العام قائلًا : «أحرزنا 218 ميدالية في ألعاب هيروشيما الآسيوية، لذلك فإن السقف مرتفع جدًا من هذه الناحية».

وتابع: «لكننا نريد أن نبذل كل ما في وسعنا لمعادلة ذلك المستوى على الأقل، وإذا أمكننا، تجاوزه».

واحتلت اليابان المركز الثاني في جدول الميداليات خلال دورة هانغجو الصينية 2023، بإجمالي 188 ميدالية بينها 52 ذهبية.

لكن هذا الرقم بدا متواضعًا مقارنة بالدولة المضيفة التي تصدرت الترتيب بـ383 ميدالية، بينها 201 ذهبية.

وأضاف إينوي : «المستوى في آسيا، مع الصين في الصدارة ولكن أيضًا في مناطق أبعد في آسيا الوسطى، تطور كثيرًا ويتألق عدد متزايد من الرياضيين الآسيويين على الساحة العالمية».

ويضم الفريق الياباني المشارك في الألعاب الآسيوية بطلي أولمبياد باريس شينوسوكي أوكا في الجمباز، وهاروكا كيتاجوتشي في رمي الرمح.