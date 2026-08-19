الهلال.. تضاؤل فرص بوابري

تضاءلت فرص وجود الفرنسي سايمون بوابري، لاعب فريق الهلال الأول لكرة القدم، ضمن قائمة مواجهة الفيحاء، الخميس، في الجولة الثانية من دوري روشن السعودي، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية في المجمعة، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأبلغ المصدر ذاته أنَّ بوابري بات في حاجة إلى مزيد من الوقت حتى يعود إلى المشاركة مع كامل المجموعة بكامل عافيته.

وكانت «الرياضية» ذكرت الثلاثاء الماضي، وفق مصادرها الخاصة، أنَّ بوابري «20 عامًا» سيخضع لاختبارات بدنية من قبل المعد البدني، بعد إصابته في التدريبات التي سبقت مواجهة الفيصلي الافتتاحية في دوري روشن السعودي.

إلى ذلك، تقرر أن يغادر لاعبو الأزرق العاصمي إلى محافظة المجمعة الأربعاء عند الـ 09:00 مساءً بعد نهاية التدريبات، التي ستتركز على الجوانب التكتيكية والفنية، التي يُرجح أن يعتمدها الإيطالي سيموني إنزاجي، مدرب الفريق، في المباراة المقبلة.

وكان الهلال حقق الفوز في المواجهة الافتتاحية من دوري روشن على الفيصلي 4ـ2، وضمن التأهل إلى دور الـ16 بعد تغلبه على الرائد 2ـ0، الإثنين الماضي.