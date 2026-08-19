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سابالينكا تنتصر

2026.08.19 | 04:53 pm
تغلبت البيلاروسية أرينا سابالينكا، نجمة التنس، المصنفة الأولى عالميًا، الأربعاء، على الصينية شينيو وانج ضمن منافسات دورة سينسيناتي الألف نقطة للسيدات في كرة المضرب (رويترز)
سابالينكا تنتصر

سابالينكا تنتصر

سابالينكا تنتصر