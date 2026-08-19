سابالينكا تنتصر

تغلبت البيلاروسية أرينا سابالينكا، نجمة التنس، المصنفة الأولى عالميًا، الأربعاء، على الصينية شينيو وانج ضمن منافسات دورة سينسيناتي الألف نقطة للسيدات في كرة المضرب (رويترز)