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تحضيرات متواصلة

2026.08.19 | 04:55 pm
واصل لاعبو فريق مارسيليا الأول لكرة القدم، الأربعاء، تحضيراتهم قبل مواجهة ستراسبورج، الجمعة، في افتتاح الدوري الفرنسي. (الفرنسية)
تحضيرات متواصلة

تحضيرات متواصلة

تحضيرات متواصلة