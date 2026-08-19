الرئيسية / الصورة .. قصة

تقديم سيلفا

2026.08.19 | 04:57 pm
قدَّم نادي ريال مدريد الإسباني البرتغالي بيرنارد سيلفا، المنضم حديثًا إلى صفوف فريقه الأول لكرة القدم، خلال مراسم توقيع العقد التي جرت بحضور فلورنتينو بيريز، رئيس النادي، الأربعاء. (المركز الإعلامي ـ ريال مدريد)
تقديم سيلفا

تقديم سيلفا