تقديم سيلفا

قدَّم نادي ريال مدريد الإسباني البرتغالي بيرنارد سيلفا، المنضم حديثًا إلى صفوف فريقه الأول لكرة القدم، خلال مراسم توقيع العقد التي جرت بحضور فلورنتينو بيريز، رئيس النادي، الأربعاء. (المركز الإعلامي ـ ريال مدريد)