عودة واستشفاء

أدى لاعبو فريق نيوم الأول لكرة القدم تمارين استشفائية خلال التدريبات التي استؤنفت الأربعاء بعد يوم من الفوز على الفيصلي 3ـ1 ضمن دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين (المركز الإعلامي ـ نيوم)