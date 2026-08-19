نقل أسهم مؤسسات الأربعة الكبار إلى صندوق الاستثمارات

أعلنت وزارة الرياضة، الأربعاء، البدء في نقل ملكية أسهم المؤسسات غير الربحية، التي تمثل ما نسبته 25 في المئة من أسهم شركات الأندية الأربعة «الاتحاد، الأهلي، الهلال، النصر»، إلى صندوق الاستثمارات العامة، وحل مجالس إدارات تلك المؤسسات.

وأوضحت الوزارة في بيان أن هذه الخطوة تمت بعد استيفاء الإجراءات النظامية اللازمة.

وأشارت الوزارة إلى أن الخطوة تمثل المرحلة الثانية من مراحل نقل ملكية الأندية الأربعة، وذلك في إطار استكمال مسار التحول نحو نموذج ملكية يعزز جاذبيتها الاستثمارية، ويرسخ أسس الحوكمة المؤسسية، ويدعم استدامتها ونموها على المدى الطويل، بما يتماشى مع مستهدفات مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية.