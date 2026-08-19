دوري الأولى.. النقل التلفزيوني ينتظر الترسية

تنتظر الشركات المتنافسة على إنتاج مباريات دوري الدرجة الأولى للمحترفين نتيجة الترسية قبل يومين من انطلاق البطولة، وفق مصادر خاصة بـ«الرياضية».

وطبقًا للمصادر ذاتها، فتحت وزارة الرياضة مظاريف العروض المقدمة لتولي الإنتاج التلفزيوني للمسابقة، الذي يشمل عربات النقل والكاميرات والأجهزة والملحقات الفنية، إلا أنَّ هوية الشركة الفائزة لم تُعلن بعد.

وأضافت المصادر أنَّ الجهة الفائزة في الترسية ستمنح مهلة محدودة لتوزيع عربات النقل والفرق الفنية على ملاعب الجولة الافتتاحية، التي تستضيف تسع مباريات خلال ثلاثة أيام بين الأحساء، البكيرية، مكة المكرمة، بريدة، حائل، الجوف، والمدينة المنورة.

وينطلق الدوري، الجمعة، بثلاث مواجهات تجمع الجيل مع الزلفي، والبكيرية مع الأنوار، والوحدة مع العدالة.

وتملك شركة «ثمانية» حقوق النقل الحصري للمسابقة، فيما يختص العقد المنتظر بتنفيذ الإنتاج التلفزيوني للمباريات.

يشار إلى أنَّ شركة تركيز للإنتاج الإعلامي «إيفوكس»، التابعة لشركة «مفيد»، تولت تنفيذ إنتاج مباريات الموسم الماضي، بعدما حصلت على خطاب الترسية بقيمة 21.2 مليون ريال.