رودجرز قبل مواجهة الاتحاد: لا نخشى أحدا

شدد الإيرلندي الشمالي بريندان رودجرز، مدرب فريق القادسية الأول لكرة القدم، على أهمية تحقيق نتيجة إيجابية أمام الاتحاد، الجمعة، في ثاني جولات دوري روشن السعودي، منوهًا في الوقت ذاته بالبداية الجيدة لفريقه في الموسم الجاري.

وقال رودرجز في المؤتمر الصحافي، الأربعاء: «الإعداد يسير بشكل معتاد، ونلعب أمام الفرق الكبيرة بشكل جيد، وعقلية اللاعبين إيجابية، والجميع يعمل بشكل ممتاز، والفريق في تصاعد».

وأضاف مدرب القادسية: «نحترم الاتحاد وهو من الأندية الكبيرة ولديه تاريخ كبير، وسنحاول تحقيق نتيجة إيجابية، ونحن في القادسية لا نخشى أحدًا مهما كان اسمه، ورأيت مدرب الاتحاد الجديد وتابعت تنوع اللعب لديه وهو يملك عناصر ممتازة».

وتابع المدرب الإيرلندي: «سنحاول تقديم أفضل ما لدينا في الموسم الجاري حتى نحقق الألقاب، ونريد أن نحرز أي مسابقة نشارك فيها».

وعن انضمام الهولندي تيجاني رايندرز إلى صفوف الفريق، أجاب مدرب القادسية: التعاقد يوضح إلى أين نحن نريد أن نصل، وهو لاعب يملك إمكانات كبيرة، وسيكون داعمًا قويًا للتشكيلة.

وأقر رودجرز بتأثير الأجواء الحارة على سير المباريات، لكنه استدرك: «الرطوبة تحدٍ لنا ولن نتعذر ولدينا استراتيجية خاصة عندما تكون الأجواء حارة، وبدلت خمسة لاعبين في مباراة الشباب الماضية».

وأكمل: «أتمنى أن يكون وقت الراحة في كل شوط بمنتصفه مثلًا في الدقيقه 22 أو 23 كما كان عليه الحال في كأس العالم».