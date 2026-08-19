القادسية.. رايندرز يوقع ويدخل خيارات الاتحاد

شارك الهولندي تيجاني رايندرز، لاعب وسط فريق القادسية الأول لكرة القدم، في التدريبات للمرة الأولى، الأربعاء، وذلك بعد ساعات من مراسم توقيع عقد انتقاله إلى النادي الشرقي.

وتشكل مشاركة رايندرز في الحصة التدريبية، دفعة مهمة للفريق القدساوي قبل مواجهة الاتحاد، الجمعة، في الجولة الثانية من دوري روشن السعودي.

وكان نادي القادسية أعلن رسميًا تعاقده مع الهولندي تيجاني رايندرز لتعزيز صفوف الفريق حتى 2031 قادمًا من مانشستر سيتي الإنجليزي.

ورحب نادي القادسية بلاعبه الجديد عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»، وكتب: «تيجاني قدساوي.. يا هلا وسهلا»، كما بث فيديو للهولندي رايندرز، وأرفقه بعبارة: «فنان هولندي وبيرسم لوحاته في ملاعبنا».

وجرت مراسم توقيع العقد مع النجم الهولندي في مقر نادي القادسية، بحضور جيمس بيسجروف الرئيس التنفيذي، وكارلوس أنتون المدير الرياضي، وبريندان رودجرز مدرب الفريق، وذلك عقب اجتياز اللاعب الفحوصات الطبية بنجاح.

وكانت «الرياضية» كشفت نقلًا عن مصادر خاصة الخميس الماضي عن أن الهولندي تيجاني رايندرز، لاعب وسط فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، وافق على العرض المقدَّم له من القادسية، ويقضي بمنحه راتبًا سنويًّا يتجاوز عشرة ملايين يورو، مشيرة إلى أن النادي الشرقي حسم صفقة التعاقد مع النجم الدولي بعد مفاوضاتٍ مع مانشستر سيتي، الذي سيحصل، كما أفادت المصادر ذاتها، على نحو 58 مليون جنيه إسترليني نظير بيع عقد اللاعب.

وبدأ ريندرز مسيرته «28 عامًا» مع نادي مدينته بي إي سي زفوله، قبل أن ينتقل إلى ألكمار عام 2017، حيث تطور تدريجيًا ليصبح أحد أبرز لاعبي الوسط في هولندا، بعدما خاض معه 128 مباراة رسمية وسجل 13 هدفًا.

وفي صيف 2023، انتقل ريندرز إلى ميلان الإيطالي، وخاض خلال موسمين 104 مباريات رسمية، أحرز خلالها 19 هدفًا. وبلغ ذروة تألقه خلال موسم 2024ـ2025، بعدما سجل 15 هدفًا في مختلف البطولات، واختير أفضل لاعب وسط في الدوري الإيطالي، إلى جانب تتويجه بكأس السوبر الإيطالي، قبل أن ينتقل إلى مانشستر سيتي لخوض تجربته الأولى في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وخاض رايندرز 50 مباراة بقميص مانشستر سيتي، وأحرز سبعة أهدافٍ، وصنع ثمانية، وتُوِّج بكأس إنجلترا وكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.

وعلى الصعيد الدولي، دشّن ريندرز ظهوره الدولي الأول مع المنتخب الهولندي في سبتمبر 2023، وأصبح منذ ذلك الحين أحد الركائز الأساسية للمنتخب، إذ شارك في 35 مباراة، محرزًا سبعة أهداف.